La oposición tumba los presupuestos de Lleida y Pueyo se someterá a una cuestión de confianza

Esquerra Republicana y Junts per Catalunya no han aunado los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos del Ayuntamiento de Lleida. Las dos abstenciones del Comú de Lleida y el voto contrario del PSC, el PP y los regidores no adscritos han evitado su aprobación, cosa que ha motivado al alcalde, Miquel Pueyo, a someterse a una cuestión de confianza con la que podría aprobarlos.