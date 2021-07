Un órgano creado en un taller barcelonés presidirá la Catedral de Praga

El trabajo no cesa en el taller de Gerhard Grenzing , veterano organero alemán, pese a ser verano. En la localidad barcelonesa de El Papiol acaban de dar vida, tras 3 años de dedicación , al órgano que presidirá la Catedral de San Vito de Praga , el emblemático símbolo de la República Checa. El esfuerzo de un equipo de 17 personas, liderado por Grenzing, ha permitido crear un instrumento de 13 metros de alto, 5.700 tubos y 43 toneladas.

El objetivo es " llenar acústicamente la arquitectura gótica de la Catedral ", en palabras de los constructores, con "energía y poesía, y no solo con fuerza técnica y de ingeniería".

Cuando restan unos meses para que se traslade desde el taller de El Papiol hasta la República Checa, Grenzing hace balance: "Lo sentimos un poco como un hijo porque es una dedicación tan completa que no da margen para nada más. Con el tiempo y el esfuerzo se convierte en algo familiar".

Medio siglo de trabajo en España atesora la carrera de este alemán, que llegó hasta Mallorca a finales de los años sesenta atraído por el sonido de los órganos ibéricos. "Los órganos aquí no habían sufrido ninguna restauración traumática y eso me fascinó. Recuerdo que me quedé impresionado con el instrumento que se conserva en la parroquia de Santany", comenta.