El paciente de covid al que un juez autoriza tratar con ozonoterapia compasiva en Cataluña está intubado

"Autorizo que se aplique al paciente el tratamiento compasivo con ozonoterapia por encontrarse su vida en grave peligro y no haber surtido efecto positivo alguno los tratamientos que se le han dispensado hasta la fecha en la UCI" , acuerda el juez, que recoge que el paciente se encuentra "sedado e intubado corriendo su vida peligro" con un pronóstico "bastante negativo". No cabe recurso contra el auto, solo alegaciones.

El hospital — y no su médico — se niega por teléfono a la familia a aplicar el tratamiento de ozonoterapia al no estar avalado por las autoridades sanitarias. Tal y como ha incidido el Departament de Salut en un comunicado, este método no está "contemplado en los protocolos de actuación" y aplicarlo necesita de la autorización expresa de la Agencia Española del Medicamento, "que ya se pronunció categóricamente en contra del uso de este producto".