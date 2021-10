Alfons y su hija de 10 años malviven en un cuartucho pagado por el ayuntamiento de Barcelona: "Es una salvajada"

El padre perdió su vivienda y el ayuntamiento de Barcelona les ofreció una habitación provisional durante dos meses, pero ya ha pasado un año

La familia reclama una solución urgente: "No es hogar para una niña de 10 años"

Alfons denuncia el gasto de dinero público para tener a centenares de personas sin hogar "hacinadas" en condiciones similares

Alfons y su hija Alba, de 10 años, duermen en un cuartucho de siete metros cuadrados en una pensión de Barcelona. Malviven junto a otras personas sin hogar desde el año pasado, cuando perdieron su vivienda en propiedad. El ayuntamiento les ofreció esta habitación como recurso provisional mientras les encontraba una vivienda. La solución se ha convertido en permanente. Ahora, la pequeña se despierta a media noche por los gritos y ruidos de otros acogidos. Viven en alerta permanente. Algunas noches se han tenido que encerrar en la recepción del hostal para refugiarse de las trifulcas. Harto de no recibir respuesta del consistorio, Alfons ha decidido denunciar su situación.

Pregunta: ¿Cuál es su situación?

Respuesta: Vivimos en una pensión que paga el ayuntamiento pero aquí hay gente mucha problemática. Vemos incivismo y gritos cada día. No son condiciones para una niña. Aquí también viven otros niños que no están escolarizados. Se pasan la noche despiertos y duermen de día. Es una salvajada. Esta noche hemos tenido un incidente grave y Alba ha sufrido una crisis de ansiedad.

P: ¿Qué ha ocurrido?

R: Hubo una pelea muy fuerte en el edificio. Un hombre bebido agredió a su mujer y a su hijo. En un habitación hay más de 10 personas. Nos tuvimos que encerrar en la recepción y mi hija pasó tanto miedo que sufrió una crisis de ansiedad. Le temblaban las piernas y se hizo pis encima del miedo.

P: ¿Qué le han dicho en servicios sociales?

R: Les llamé para denunciarlo y la situación es la misma. Me han ofrecido cambiar de pensión y me han dicho que van a intentar expulsar a estas personas. Pero no nos van a dar una vivienda, que es lo que necesitamos. Hay gente que lleva tres años en este hostal. Se están vulnerando los derechos de mi hija y no tienen nada preparado para que salgamos de aquí.

Se está malgastando dinero público. La pensión donde estamos cobra 3.000 euros por alojarnos en estas condiciones

P: ¿Por qué ha decidido denunciar?

R: Se está malgastando el dinero público. Sabemos que la pensión donde estamos cobra 3.000 euros al mes al ayuntamiento para alojarnos en estas condiciones. En cambio no nos pueden ayudar con un alquiler de 700 euros, que son los precios más bajos en Barcelona. Yo quiero pagar mi parte correspondiente a mis ingresos hasta que nuestra situación mejore. Nos dio la razón el Síndic de Greuges pero no hay ningún plan para ayudarnos. Es un escándalo cómo malgastan el dinero público.

P: ¿Hay mucha gente en su situación?

R: Desde el año 2015 tienen a 3.000 personas en esta situación a través de una empresa subcontratada, malviviendo en pensiones por un coste muy alto. A mí me ha tocado vivirlo desde el año pasado y no hay indicios de mejora. Tampoco vamos a tener una vivienda social a corto plazo y nos tienen hacinados.

P: ¿Tiene miedo de sufrir represalias por haberlo denunciado?

R: Podría tenerlas porque son hechos que no se conocen y pueden sorprender. Lo denuncio públicamente porque ya llevamos un año así. Es cierto que estos días he recibido apoyo de personas y me ofrecen pisos para vivir, pero esto le corresponde a las instituciones.

P: ¿Qué instituciones deben responder?

R: Ambas. La Generalitat es quien tiene la potestad en materia de vivienda pero se van pasando la pelota de unos a otros. Y el ayuntamiento nos da esta solución pensando que de este modo no estaremos en la calle, pero te encuentras que los Servicios Sociales no son competentes en materia de vivienda social y la Generalitat afirma que sí. Para nosotros, se ha normalizado una situación que no lo es.

Encima que pierdes la casa, te meten ahí dentro y tienes que comerte cosas que no son normales

P: ¿Cómo lo lleva su hija?