Los padres de Canet denuncian por carta que "hay que dejar de tragar y ser valientes"

La carta, de un folio y medio de extensión, comienza con una estrofa de la canción Stand up for your rights, (Lévantate por tus derechos/ Aixeca't pels teus drets), de Bob Marley. En ella aseguran que no querían "irrumpir" en la escena pública y que llevaban tiempo "debatiendo" si abrían o no el melón de la "escolarización bilingüe".