El Parlament aprueba recurrir la retirada del escaño de Juvillà ante el Tribunal Supremo

La Cámara catalana quiere hacerse fuerte frente a los tribunales y ha aprobado la presentación de este recurso con los votos favorables de ERC, Junts, la CUP y los comuns. Vox y Cs han votado 'no' frente a la abstención del PSC, mientras que el PP no ha votado porque no estaba presente en el hemiciclo. Fuentes de la CUP han explicado que Juvillà "no ha votado" sobre la presentación del recurso y las medidas cautelares.