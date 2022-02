El Parlament se blinda contra la JEC: aprueba no retirar el escaño a Juvillà y proteger a sus funcionarios

El pleno del Parlament ha aprobado el dictamen elaborado por la Comissió de l'Estatut dels Diputats que acuerda mantener el escaño al diputado de la CUP Pau Juvillà siempre y cuando no comprometa a los funcionarios de la cámara. Han votado a favor los 73 diputados de Esquerra Republicana (ERC), Junts per Catalunya y En Comú Podem en la sesión extraordinaria celebrada este 3 de febrero en un nuevo intento por evitar la orden de la JEC.

Los grupos mencionados, que suman mayoría en el pleno frente a los 53 votos en contra del PSC, Vox, C's y PP, han apoyado así las conclusiones de la comisión, para la que "no es aplicable ninguna de las causas" que puedan aplicarse a la pérdida de su acta. "No concurren los supuestos" contemplados en el reglamento al no existir una sentencia firme contra el diputado, según establece el dictamen, expuesto por el diputado Jaume Alonso-Cuevillas.