Un párroco de Lleida pide dinero a sus fieles para pagar la luz: "La subida también nos perjudica"

"El problema no es pagar esta factura, lo que más nos preocupa son las que vengan a partir de ahora. Si las que llegan en los próximos meses son como la última, no podremos seguir abriendo. No tenemos ingresos suficientes para afrontar unos recibos tan cuantiosos, la compañía acabaría cortándonos la luz como a cualquier otro usuario si acumulamos impagos", señaló, según Segre, el párroco.