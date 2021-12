Sánchez, sobre la polémica de la lengua: “Pedimos buena educación, que es lo que no estamos viendo”

En el acto, que ha ratificado a Illa como primer secretario en Cataluña , Sánchez ha pedido el apoyo de la oposición. Principalmente en el ámbito educativo: “Ahora pedimos buena educación , que es lo que no estamos viendo durante estos últimos meses”.

Salvador Illa, ya proclamado primer secretario en sustitución del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, también se ha referido a la problemática social frente el uso del catalán y el castellano en las aulas. En esta línea, ha asegurado que no fallará a la escuela catalana: "Un solo pueblo. No nos dividirán por la lengua. Es un mensaje claro a los que quieren dividir a Cataluña. No lo conseguiréis”.