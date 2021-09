Sánchez, tras reunirse con Aragonès por la mesa de diálogo: "Hemos acordado trabajar sin prisa, sin pausa, ni plazos"

"Los problemas de Cataluña no nacieron ayer ni se resolverán mañana. Es un problema larvado la última década, lo más importante es avanzar sin poner fechas en la resolución de este conflicto", ha aseverado el presidente, para el que "la mesa de diálogo es el mejor camino para acordar soluciones" , algo en lo que ha coincidido con Aragonès.

"Sin prisa, sin pausa ni plazos"; una fórmula en la que Sánchez ha querido incidir, repitiéndola a lo largo de toda la rueda de prensa. "No me pongan plazos porque tienen que ser lo más laxos posibles, lo más importante no es el tiempo, sino que lleguemos a buen puerto". "Lo sustantivo es que se está celebrando la reunión, en la que cada cual defiende su posición y se ha hecho desde el respeto, ha merecido la pena", ha añadido.