Aragonès no irá a la Conferencia de Presidentes de La Palma por lo "insuficiente" del orden del día

Pere Aragonès no asistirá a la Conferencia de Presidentes Autonómicos que el Gobierno celebrará el próximo viernes 25 de febrero en La Palma, lugar elegido en solidaridad con los afectados por la erupción del volcán . El jefe de la Generalitat 'planta' al presidente Pedro Sánchez en su encuentro con las comunidades al que sí que ha confirmado su asistencia el lehendakari Urkullu.

"No tiene sentido participar en una reunión que no es de trabajo sino que es para hacerse una foto", en palabras de la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes 22. La republicana ha valorado como "insuficiente" el orden del día de la reunión y ha resumido: "No han convencido y aportan bien poco".