Piden cárcel para el entrenador de patinaje de Vacarisses acusado de abusos: "Yo contigo me iría a la cama"

La Audiencia Provincial de Barcelona juzga desde este lunes 24 de enero al entrenador del Club Patinatge Artístic de Vacarisses, acusado de siete delitos de abusos sexuales continuados. Presunto autor de tocamientos y frases como "yo contigo me iría a la cama" o "me gusta mucho tu culo" a sus alumnas de 12 a 15 años, el fiscal pide para él 42 años de prisión en total.

El individuo, de 46 años, aprovechaba su labor como entrenador para tocar los glúteos, los pechos y las ingles de las menores al corregirles posturas o hacer estiramientos, según el Ministerio Público, que relata algunos episodios. "Le cogió por la espalda y le tocó el pecho y el culo, y le dijo 'yo contigo me iría a la cama, a mí lo que me gusta es hacer tríos, no te toques los pechos que soy un hombre'", recoge el escrito.