Piden prisión para el conductor borracho que atropelló mortalmente a un joven en patinete en Empuriabrava

El hombre, de 25 años, se encuentra en situación de libertad después de atropellar mortalmente al joven y dar positivo en alcoholemia . El conductor iba al volante de un Audi Q1 de color rojo y en un primer momento se dio a la fuga. Luego se entregó a la Policía Local una hora y media después del atropello y dio 0,38 mg/l en la prueba, un resultado que no es penal.

"Todavía no nos los creemos", ha manifestado Mónica, acompañada por los letrados Daniel Vosseler y Álvaro Machado. "Si alguien comete un error tiene que pagarlo, no se puede enseñar a la juventud que puedes conducir borracho, sin seguro, omitir el auxilio , entregarte luego y que salgas impune", ha lamentado la familia.

La versión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) es la de que el Juzgado de Instrucción 7 de Figueres recibió informe del Hospital Trueta en que comunicaba el fallecimiento de un joven que iba en patinete y que fue atropellado por un vehículo en Empuriabrava. La magistrada abrió una causa para acumular más datos y, "procesalmente para proteger la prescripción, la archivó provisionalmente pues, durante su guardia, no recibió ninguna información complementaria".

El informe de los agentes muestra la relación de testigos que serán oportunamente citados y la identificación del supuesto autor, "que no ha pasado a disposición judicial, ya que fue puesto en libertad por el cuerpo policial".

"La juez no tuvo ninguna información acerca del supuesto autor hasta que (este pasado lunes) accedió al atestado", señala el TSJC, que concluye que "el sospechoso de los hechos también será oportunamente citado a declarar próximamente" a la espera de conocer el informe completo de la autopsia.

"Esta semana vamos a solicitar la detención y prisión provisional (del conductor que) ni tan siquiera ha tenido la decencia de llamar a la familia para pedir perdón", ha añadido. Vosseler ha criticado que el vehículo no quedase en depósito y que el atestado no contenga una prueba de drogas, por lo que reclamará que los Mossos d'Esquadra lo reformulen, tras lo que ha reclamado que, en municipios pequeños, sea este cuerpo de seguridad y no la Policía Local quien se ocupe de este tipo de actuaciones.