Piqué llama "sinvergüenza" al exdirectivo del Barça Toni Freixa por criticar la dieta del jugador

Este lunes Freixa publicaba un tuit en el que se preguntaba si alguien se podía imaginar a un jugador profesional " comiendo un entrecot, patas fritas, huevos fritos, cerveza y un crepe de Nutella ". En él se referiría al menú que Piqué estaba comiendo en un restaurante, por el que lo acusaba de poco profesional. Unos minutos después, el exdirectivo eliminó su mensaje , aunque no ha pasado desapercibido para el futbolista.

Piqué ha compartido una captura de pantalla en la que se puede leer el tuit acompañada de un texto en el que enuncia: "Te has equivocado con el entrecot... era butifarra. ¡Lo demás todo ok! ¡Y ahora me tomaré un gintonic a tu salud!". Y finaliza advirtiéndole: "ya puedes ir borrando los tweets, sinvergüenza".