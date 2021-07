Pobreza energética en un mes de tarifas récord: "Lavo mucha ropa a mano. No me atrevo a poner la lavadora"

Mari Carmen Gómez sufre pobreza energética y los precios de la luz le han obligado a cambiar de hábitos

Los cortes de luz impiden el uso de nevera, ventiladores, lavadoras o, incluso, respiradores a familias vulnerables

La tarifa eléctrica ha batido dos récords sucesivos a lo largo de esta semana

Cuando a Mari Carmen Gómez le cortaron la luz en 2016 recuerda que pasó mucha vergüenza. Sin trabajo y con una pensión de invalidez de 500 euros no pudo hacer frente a las facturas sucesivas y acumuló una deuda de 2.000 euros. Un día llegó a casa y los interruptores no funcionaban: "Me di de bruces con la realidad. Me di cuenta de que estaba muy fastidiada y no sabía si saldría adelante", recuerda.

Esta vecina de Cubelles (Barcelona) recuperó la luz al cabo de diez días, gracias a la ley catalana 24/2015 que prohíbe cortar los suministros energéticos a familias vulnerables sin haber avisado antes a servicios sociales, pero ha continuado acumulando deuda.

"Sé que no me la van a cortar pero me siento mal porque cada vez debo más dinero. Es una situación que genera mucha ansiedad", explica Gómez, que ha dejado de responder al teléfono para evitar el acoso de los servicios financieros de Naturgy que reclaman las facturas impagadas.

Verano de récord de precios

El precio de la luz ha batido dos récords esta semana, en plena ola de calor. Se calcula que que la factura eléctrica de julio de los hogares españoles será, de media, 20 euros más cara que la del año anterior. A esta subida se añade los cambios en la discriminación horaria de las tarifas luz que premian el consumo en la madrugada.

En el caso de las familias vulnerables, esta subida ahonda más en la desigualdad. También en verano: "El calor es igual de dañino. Antes ponía la lavadora en las horas más baratas. Ahora, lavo mucha ropa a mano. No me atrevo a poner la lavadora", explica Gómez.

Para muchas familias vulnerables, "30 euros es mucho dinero", reconoce Gómez que explica que no enciende las luces de su piso "para que no me llegue un facturón enorme". Según esta vecina, el verano es igual de duro que el invierno en términos de pobreza energética: "Puedes sufrir una lipotimia en casa por calor, los alimentos no aguantan igual, hay personas que necesitan dormir conectadas a una máquina", añade esta vecina que también es miembro de la Asociación contra la Pobreza Energética y conoce decenas de familias con problemas derivados de la falta de electricidad.

"No hemos cometido ningún crimen"

Han pasado cinco años desde el duro corte de luz de su piso. Ahora Mari Carmen Gómez ha perdido la vergüenza: "No hemos cometido ningún crimen. Me quedé sin trabajo y tuve problemas de salud. Son situaciones que pasan en la vida de muchas familias y nos vemos desamparados", sostiene.

Por eso, da la cara en NIUS y pide al Gobierno que mantenga la moratoria que prohíbe cortar agua luz y gas a familias que han dejado de pagar sus facturas a causa de la crisis. "Es una situación muy dura. Muchas familias tienen que elegir entre pagarlas o comer", reconoce.