Pol Makuri, abanderado español en los Paralímpicos de Pekín: "He entrenado a lágrima viva"

Será el abanderado español en los Juegos Paralímpicos de Pekín, el mayor objetivo que se ha marcado nunca

El esquiador, de 31 años, "disfrutará cada segundo" y difundirá los "brutales valores" que transmite la discapacidad

Lleva 12 años compitiendo en la élite con una parálisis cerebral que afecta a la parte derecha de su cuerpo

Pol Makuri Redolad ha conseguido el que había manifestado que era su sueño desde hace años: ir a unos Juegos. Lo hará este 28 de febrero, cuando vuele hacia Pekín con el resto de la expedición como, ni más ni menos, que abanderado español, junto al rider de snowboard Víctor González, después de la gesta de la medallista Queralt Castellet en los Juegos de Invierno.

El esquiador de fondo, de 31 años y nacido en La Paz (Bolivia) pero venido con sus padres a Igualada (Barcelona) a los meses de nacer, no cabe en su alegría. Una alegría que le ha hecho "entrenar a lágrima viva" los últimos meses, cobrando un valor todavía mayor sus 12 años compitiendo en la élite con una parálisis cerebral que inmoviliza la parte derecha de su cuerpo.

Concentrado en la pirenaica y leridana Vielha con su grupo burbuja desde hace una semana para "tenerlo todo controlado con la covid" y tras viajar a China, atiende a este diario en su afán por compartir los valores que han servido de motor para su historia. Los mismos que le han llevado a convertirse en el primer español con parálisis cerebral que participa en unos Paralímpicos de invierno.

Estos se celebrarán en Pekín del 4 al 13 de marzo. Mientras, espera que los países asistentes a la cita voten a favor de su recién oficializada candidatura para dar voz a los deportistas en el Consejo de Deportistas del Comité Paralímpico Internacional (CPI).

Pregunta: Enhorabuena.

Respuesta: Cuando ves que todo esfuerzo y las caídas que he tenido tantos años dan sus frutos es impresionante. Lloré cuando me lo dijeron, llevo meses que me emociono por todo y he hecho muchos entrenos a lágrima viva. Soy la cara visible de mi trabajo y el de mucha gente que hay detrás.

P: ¿Qué debe pasar en los Juegos para que digas 'estoy satisfecho'?

R: Compartir la experiencia al máximo con todos. Voy a empaparme de cada segundo que pase, ya lo hago desde que me dijeron que iría y lo haré incluso cuando haya pasado. Y voy a intentar demostrar que todos tenemos los mismos derechos para cumplir nuestros sueños. También visibilizar mi discapacidad, que es muy compleja.

P: ¿Hemiparesia, no?

S: Parálisis cerebral, que afecta de una forma u otra según la persona. A mí, me la descubrieron de pequeño y me afecta lateralmente, en el brazo y la pierna del lado derecho. Puedo hacer vida normal, pero debo saber que necesito más tiempo y tranquilidad para hacer ciertas cosas, o que tengo que pedir ayuda cuando la necesito, incluso a gente que no conozco.

P: Pero no supone un impedimento para ti en el deporte.

R: El deporte me ha ayudado a conocerme más a mí mismo, a reflexionar sobre lo que me pasa o me deja de pasar, a entender cómo funciona mi discapacidad, ya sea en el día a día o a nivel deportivo. He participado en más de 200 competiciones.

P: Y, en ocasiones, con deportistas sin discapacidad...

R: Muchas veces, tanto en esquí de fondo como en carreras de montaña. He sido un atleta más, salía con mi clasificación y he podido compartir experiencias brutales. Corrí contra Kilian Jornet en mi primera Copa del Mundo. Cuando llegué a línea de meta, me hicieron subir con él al podio y me regaló y firmó su dorsal de ganador. También he corrido con Núria Picas, Sheila Avilés... Pero cada uno lucha consigo mismo, yo corro contra mí mismo, hago mi propia carrera.

P: ¡Eso es convertir la discapacidad en una oportunidad!

R: He podido compartir muchos momentos espectaculares con ellos. Sin discapacidad, seguro que no hubiese disfrutado de estas vivencias.

P: ¿Alguna vez te han dicho "no vas a poder hacerlo"?

R: Sí, un equipo ordinario de hockey hielo que no me dejó competir con ellos. Me dijeron que era un deporte de contacto y que no podría, pero mis ganas de tirar hacia delante me hicieron buscarme otro club. Y pude jugar mis primeros minutos y marcar mi primer gol, disfrutar de victorias y derrotas. Incluso me enfrenté al equipo que me cerró las puertas por mi discapacidad. Eso fue increíble.

P: ¿Qué lecciones da una discapacidad?

R: Te cambia la percepción de la vida. Te enseña que la sociedad no está suficientemente preparada, por mucho trabajo que se haya hecho, falta mucho en términos de accesibilidad. Y da unos valores impresionantes, te hace ser muy abierto de miras para pedir ayuda. Aunque nosotros lo que queremos es ser libres y no tener que dar explicaciones a nadie.

P: Volviendo al deporte... ¿ser abanderado en los Juegos es tu hito profesional más importante?

R: Sin ninguna duda. La mía y la de cualquier atleta, sea paralímpico o no. Todos soñamos con unos Juegos. Y, en mi caso, seré el primer olímpico español con parálisis cerebral.

P: ¿Qué día tienes marcado en rojo en el calendario?

R: El 7. Será mi carrera más importante, 20 kilómetros en disciplina clásica. Es el estilo en el que mejores resultados consigo debido a mi discapacidad.

P: ¿Y después de los Juegos?

R: Tengo varias cartas sobre la mesa, pero después de luchar tanto por ellos, quiero disfrutarlos y dedicar toda mi energía posible a ellos. Después, lo que venga. Me planteo unos Juegos más para vivirlos con mi entrenadora de toda mi vida, Laia Oliver, que no puede acompañarme esta vez por motivos familiares sino que lo hará Nil Martínez. Y daremos el máximo.

P: El tuyo es el claro ejemplo del tópico de que el deporte es sinónimo de superación...

R: Nosotros tenemos un handicap en la vida, pero eso no significa que tengamos que dejar de luchar por nuestros sueños. Ya sea en el mundo del deporte o en cualquier ámbito de la vida; tardaremos más o menos en conseguirlo, pero tenemos derecho a hacerlo. Y el deporte va muy bien, permite observarse, entenderse, trabajar en aquello que la discapacidad permite o no...

P: ¿Cuesta más conseguir patrocinadores según la discapacidad?

R: La mía se nota poco a nivel visual. La imagen de una afectación física se puede vender mejor porque una imagen vale más que mil palabras. Tienes un producto, que es la discapacidad, y tienes que aprovecharlo al máximo. Y las referidas a las extremidades, como las amputaciones, son más impactantes.

P: ¿Apoyas la precandidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno Pirineos 2030?