La Policía Local de Blanes recibirá las emergencias de los comercios a través de una aplicación móvil

Para poder utilizar la nueva aplicación es necesario que los responsables tengan una ubicación fija del establecimiento. En esta línea, desde el consistorio advierten que el nuevo modelo comunicativo no podrá utilizarse en comercios que “ya están obligados por ley” a tener este tipos de dispositivo, como por ejemplo entidades bancarias, joyerías o servicios similares.

Cuando se ponga en marcha el dispositivo de aviso a través de la aplicación móvil no atenderá ninguna alerta de situaciones en la vía pública u otros locales que no sean los específicos en el formulario de alta del servicio. De este modo, la aplicación ofrecerá sus servicios en los próximos días y las personas asistentes al acto no dudaron de rellenar la hoja de inscripción para adherirse al servicio.