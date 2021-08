Ni distancia ni mascarillas, la policía desaloja a cientos de personas en las fiestas de Sants en Barcelona

El barrio está en fiestas pero la gente actúa como si no hubiese pandemia. Las escenas de descontrol, y los botellones, en definitiva el desmadre vivido la pasada semana en Gracia se ha repetido y la policía lo ha cortado de raíz.

Los vecinos entienden que hay que divertirse, pero piden más opciones ."No se quiere que haya botellones pero no se da otra alternativa", se queja una vecina que recuerda que "la pandemia todavía sigue", aunque a tenor de las imágenes de fiesta algunos lo han olvidado.

La policía tuvo que intervenir y disolver las aglomeraciones. Aunque no todos aceptaron de buen grado el despliegue policial. Algunos lanzaron botellas a los agentes, pero no se produjeron disturbios graves. No hay heridos ni detenidos. Pero han vuelto a saltar todas las alarmas.