Barcelona prescinde de su fiesta de Nochevieja y refuerza a la Guardia Urbana por navidades

El Ayuntamiento de Barcelona no organizará ninguna fiesta de Fin de Año este 31 de diciembre de 2021 por segundo año consecutivo. La avenida de la Reina Maria Cristina no albergará por la pandemia y la amenaza de la variante ómicron el tradicional evento navideño que congrega a miles de barceloneses para dar la bienvenida al 2022 ya que el gobierno municipal no prevé organizarla.