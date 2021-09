Los propietarios de una tienda saqueada en Barcelona plantaron cara a los vándalos: "Se sienten impunes"

Vicens trató de detener el ataque a pesar de que se exponía a recibir alguna agresión, por lo que intentó "encontrar el equilibrio entre defender el negocio y arriesgar la integridad física". Gracias a su insistencia, se marcharon, pero no sin haber dado rienda suelta a la impunidad que sienten, asegura: "Creían que podían hacer lo que quisieran porque no había policía". De hecho, avisó a emergencias a las 5 h y los agentes no se presentaron hasta las 8:30 h.