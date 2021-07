Prórroga del Tribunal de Cuentas para que los encausados de la Generalitat depositen los 5,4 millones

De hecho, 29 excargos como el expresident Artur Mas (que reconoció que no iba a poder pagar al tribunal) han anunciado este jueves que aceptarán depositar su fianza a través del fondo de la Generalitat. Un "anuncio" que no es más que eso, según la delegada instructora, así que el órgano contable les ha concedido dos días hábiles desde el día siguiente de la comunicación para que completen la documentación aportada hasta ahora.

48 horas improrrogables , según el tribunal, que ha advertido que, en caso de no formalizar los depósitos en este plazo, procederá al tramitar el embargo de bienes privados; también si el fondo facilitado por la administración catalana no es suficiente o válido.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.