Beknur maneja en un segundo el brazo de Lego que Hand Solo fabricó en 10 minutos por 15 euros

David Aguilar, conocido como Hand Solo, es un joven catalán que con solo 19 años diseñó y construyó él mismo una prótesis articulada para su brazo con piezas de Lego . La creación le valió la entrada en el Guiness World Records, la misma NASA quiso conocerle y la noticia cruzó fronteras y llegó a los oídos de los padres de Beknur, un pequeño de 8 años que no tiene desarrolladas las extremidades .

Beknur tardó pocos minutos en dominar su nuevo brazo, tal y como muestran las imágenes. Con él puede sujetar pequeñas piezas e interactuar con la tablet, dos acciones que antes eran más complicadas. David Aguilar recuerda que ambos tuvieron buena sintonía desde el primer momento: "Beknur me dijo que como yo soy Hand Solo él sería Hand Zero porque no tiene ninguna mano", recuerda.