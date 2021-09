Puigdemont, en libertad: "Italia ha tardado unas horas en decidir; España lleva cuatro años"

"La Justicia italiana ha tardado unas pocas horas en tomar una decisión que España lleva cuatro años sin tomar". Así lo ha expresado el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont , después de su puesta en libertad provisional en Cerdeña , en las que han sido "unas horas difíciles, pero no impensables conociendo el recorrido de España para intentar contener" su libertad, ha asegurado.

El posconvergente ha comparecido pasadas las 19 h junto a su abogado, Gonzalo Boye, el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, y el alcalde de Alguer, Mario Conoci, para asegurar que "Italia no es una excepción, sino la norma europea, como Alemania, Bélgica o el Reino Unido antes del Brexit" , en referencia a los tribunales europeos que ya han decidido sobre la causa contra los "exiliados" del 'procés'.

Asimismo, ha recordado que visitó la Asamblea Nacional de Francia"hace justo una semana" y que no tuvo "ningún problema" em París. Hechos que, junto con su puesta en libertad por parte de la Justicia italiana, le hacen estar "contento de haber demostrado" con una argumentación "firme" que no ha cometido ningún delito , y ha añadido: "Seguiré viajando por toda Europa para explicarlo".

"Ya preveíamos que España podía intentar que yo pasara una mala noche, pero sabíamos cuál sería el resultado porque la decisión del TGUE no admite ninguna duda", en palabras de Puigdemont, que ha añadido: "El daño reputacional que ha sufrido España no compensa que yo haya pasado una noche en la prisión". En este sentido, considera que "no hay duda de que la operación estaba coordinada e inspirada por España".