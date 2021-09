Puigdemont volverá a Bruselas el lunes tras cumplir con su agenda en Cerdeña

Puigdemont volverá el 4 de octubre a Cerdeña para comparecer ante la Justicia italiana; el juez ha acordado no imponer medidas cautelares sobre el organizador del referéndum del 1 de octubre y ha fechado su comparecencia presencial o telemática para el 4 de octubre. "El expresident está a disposición de la Justicia italiana y quiere estar en Cerdeña el día 4 para responder a todas las cuestiones del juez en referencia a la posibilidad de su extradición", ha incidido Alay.

"Identifiqué la presencia de un par de policías carabinieri uniformados, algo que no es muy habitual en un aeropuerto tan pequeño como el de Alguer, y además había otras personas sin uniforme que también parecían policías", recuerda Alay, que añade: "Entonces, hablé con el president y le dije: 'No me gusta el aspecto que tiene el aeropuerto', y se cortó la comunicación".