El rapero Morad niega un intento de robo con fuerza en Barcelona: "Yo me dedico a cantar"

El rapero Morad ha negado su implicación en los presuntos delitos de intento de robo con fuerza en un piso y amenazas en Barcelona, por los que se le ha juzgado este miércoles 9 de febrero junto a otro acusado. Ha asegurado que no tenía "ninguna necesidad" de hacerlo y, a su salida de los juzgados, ha pedido a los medios congregados que le dejaran de grabar al asegurar: "Yo me dedico a cantar, a hacer feliz a la gente".

"Hace tanto tiempo que exactamente ese día en el Metro no sé a donde iba, pero seguro que a algo de la música", ha dicho sobre las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación que la policía usó para identificar a los acusados, comparándolas con las fotos que les había hecho el vecino que denunció el intento de robo.

"Cuando me vieron intentaron atacarme, se abalanzaron sobre mi. Como estaba aguantando la puerta, me metí en portal, cerré la puerta, que es de hierro y pesa mucho, y me empezaron a increpar" con gritos como 'hijo de puta', 'te vamos a matar', y ha contado que a continuación llamó a la policía.