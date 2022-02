Algunas víctimas cuestionan que Gabilondo investigue los abusos en la Iglesia: "Lo que hay que hacer es cambiar la ley"

El PSOE ha registrado este lunes una proposición no de ley en el Congreso en la que se pide que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, lidere la investigación sobre los abusos en la Iglesia . Además, le encomienda a redactar un informe con el apoyo de una comisión independiente, formada por expertos y representantes de los obispos. Sin embargo, las víctimas cuestionan su idoneidad por su pasado religioso y piden cambiar la ley para que el delito no prescriba.

Ángel Gabilondo perteneció a la congregación Hermanos del Sagrado Corazón y ha declarado este lunes que no supo "de ningún caso de abusos" cuando era religioso y que, de haber tenido conocimiento "l os habría denunciado ".

Las víctimas del caso 'Maristas' de Barcelona creen que la medida es insuficiente : "Está bien que se investigue pero se tiene que cambiar la ley y que no prescriba nunca " denuncia Jorge García, víctima de los Maristas de Sants, que lamenta que la mayoría de casos han prescrito y que los responsables de los abusos "están en su casa mientras nosotros le pagamos la pensión".

García tilda la iniciativa de "chapuza" y cree que " poner tiritas antes de arreglar el problema ". García denuncia que "Desde que salió el primer caso de los Maristas han pasado seis años y ahora sale el Defensor del pueblo. ¿Por qué no ha salido antes?

Manuel Barbero, el padre que destapó el caso 'Maristas', considera que Ángel Gabilondo "no es la persona idónea" para estar al frente de dicha comisión. "Si queremos que las víctimas se acerquen a esta comisión no podemos poner a un ex fraile. ¿Qué confianza puede ofrecer a las víctimas esta figura? Ninguna" asevera.