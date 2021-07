Recibir un diagnóstico de esclerosis múltiple en pandemia: "Me quedé 'colgada' durante meses"

Cuando se le empezó a dormir el dedo pequeño de una mano, Laura Berdasco empezó un calvario al que tardó seis meses en poner nombre, y varios más en controlar. En marzo de 2020, recibió el diagnóstico: tiene esclerosis múltiple . Y lo supo tres días antes de la declaración del estado de alarma, en plena crisis provocada por la covid-19: "Me quedé 'colgada' sin recibir tratamiento".

Durante el tiempo en que no recibió tratamiento, tuvo tres brotes. A la pérdida de sensibilidad en un dedo le siguió una sintomatología bien distinta y variada: dolores, pérdida de equilibrio, problemas de vista, etc. "Todo concentrado en los primeros meses, por lo que noté que el hecho de no estar medicada lo empeoró todo", ha explicado Laura al periodista de Mediaset, Jaume Planagumà.