Lanzan una campaña de recogida de fondos para que un niño con hemiplejia pueda comprarse una bicicleta adaptada

Lucio Zehan es un niño de 12 años de Albatàrrec, Segrià, que padece hemiplejia en el lado izquierdo de su cuerpo desde que nació . La parálisis no le permite subir a una bicicleta que no esté adaptada e irse con sus amigos. Por ello, su profesora de educación física , junto a la colaboración de la familia, lanzó una campaña de crowdfunding con el objetivo de recaudar 8.000 euros para que Lucio pueda comprarse una bicicleta adaptada.

Gracias a la iniciativa, Lucio realizó su primera excursión. Una experiencia “inolvidable” para el niño de 12 años, que no volvería a repetir debido a que la bicicleta no era de su propiedad. “Sonia al ver como disfruté, me propuso hacer una campaña de recogida de fondos para tener una bici como el resto de mis compañeros. Me quedé alucinando”, recuerda Lucio. El 29 de junio empezó la campaña y en dos meses llevan 6.000 euros recaudados de los 8.000 fijados como objetivo.