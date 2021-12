Cataluña rectifica y no obligará a los contactos estrechos vacunados de covid a confinarse

La Generalitat catalana da marcha atrás y no obligará a confinarse diez días a los contactos estrechos de un caso positivo de covid-19 que estén vacunados; tampoco si se trata de la variante ómicron. El Departament de Salut ha anunciado que un cambio en el protocolo del Ministerio de Sanidad ha llevado a rectificar los planes de las autoridades catalanas , anunciadas el pasado viernes.

El Departament ha asegurado que sus expertos discrepan con el cambio que mantiene el actual protocolo , ya que recomiendan implantar cuarentenas para los vacunados que hayan tenido un contacto estrecho con contagiados de la variante ómicron, que será la predominante en pocas semanas. No obstante, la administración catalana "seguirá la recomendación estatal".

De esta forma, las cuarentenas seguirán siendo como las actuales. Los vacunados que deben aislarse son los contactos estrechos que presenten síntomas; también los no vacunados, tengan síntomas o no. Por su parte, los inmunizados sin sintomatología no deben confinarse, pero deben hacerse un test PCR entre el cuarto y el sexto día.