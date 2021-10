El reencuentro de una prematura con su doctor 24 años después: "Ahora trabajamos en el mismo hospital"

A Félix le costó creer que una de sus pacientes estaba trabajando allí. "Fue una sorpresa para mí, en esa época no teníamos las tecnologías que tenemos ahora y la supervivencia de los prematuros de menos de 29 semanas era muy baja. Me alegra ver que hemos contribuido a que Noelia este así pese a ver nacido tan prematura, recuerdo que no llegó ni al kilo. Le pedí que me enseñara una foto de su madre para acordarme del caso ya que ella obviamente ha cambiado mucho", relata el doctor Castillo.