Un restaurante de Arenys de Mar cierra y deja 'tirados' a decenas de novios en su banquete de boda

Esta pareja y otras tantas habían elegido el restaurnte Btakora, ubicado en el puerto de Arenys de Mar (Barcelona) para comer con sus invitados. También Laura y David, que habían pagado 11.000 euros, y Marc y Ana, que dan por hecho que no podrán recuperar sus 14.000 euros. En total, calculan que el propietario presuntamente ha cobrado unos 200.000 euros de parejas a las que no ha dado el servicio que habían contratado.

Por su parte, Marta y Sebastián encontraron un catering horas antes del banquete y consiguieron organizarlo en el mismo Btakora, local que ahora se encuentra abandonado. "El coste emocional es muy importante. Darte cuenta que no tienes nada a 30 horas de la boda, el dinero perdido, con invitados que vienen de otros países y pensar que les puedes hacer perder todo ese dinero... este estrés no se lo deseo a nadie".

Pablo ha desmentido que no haya mantenido contacto con los novios, insiste en que no son tantas las parejas afectadas y asegura que siempre ha tratado de "buscar soluciones a través de préstamos" para celebrar sus banquetes, aún habiendo cerrado el restaurante, y que por este motivo les reclamaba que completaran el pago acordado.

"Yo no debo nada a nadie, han pagado ese dinero por un servicio que no he podido prestar por cosas de la vida y por el covid... la pandemia ha arrasado con todo", en palabras del propietario, que asegura haber "luchado hasta el último momento por este negocio con el patrimonio" de su familia hasta decir "ya no puedo más".