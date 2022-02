Roger Argemí, el "hombre orquesta" que irá al 'Eurovisión de las lenguas minoritarias' con el 'funk' catalán

El Liet International se celebrará el 13 de mayo en Dinamarca y en él también participará la gallega Carolina Rubirosa

Este artista emergente, más identificado con el rol de productor y compositor, difundirá la lengua de Pompeu Fabra en el viejo continente

Su propuesta, "que la música catalana innove y beba de The Weeknd, Dua Lipa o Charlie Puth, lo que suena en la radio"

Roger Argemí es uno de los artistas emergentes dispuestos a dar un golpe de timón en la música en catalán. Este cantante, compositor y productor nacido en Martorell pero crecido en Igualada, destaca a sus 23 años con un estilo que mama de The Weeknd y otros artistas internacionales; de "lo que se escucha en la radio", resume. De hecho, llevará su funk y electropop a Europa y lo hará con el catalán como bandera.

Argemí representará la lengua de Pompeu Fabra en el Liet International, el festival de las lenguas minorizadas en Europa. Lo hará el 13 de mayo en Tønder, Dinamarca, tras imponerse a 28 candidaturas con La contradicció, en esa búsqueda insaciable de nuevos proyectos tras haber trabajado con Piso21, el ganador de Eurovisión 2015 Måns Zelmerlöw y otros artistas como Gisela, Siderland o Manu Guix, entre muchos más.

Este catalán, que se define a sí mismo como un "hombre orquesta" y "rata de laboratorio" a la que le gusta más estar tras el micrófono que delante, ha atendido a este diario para valorar lo que le depara en su paso por el festival, hacer un diagnóstico a la música en catalán y repasar algunos temas de actualidad, pasando por, cómo no, el Benidorm Fest.

Pregunta: Para empezar, la típica. ¿Quién es Roger Argemí?

Respuesta: Roger es un cantante, compositor y productor con un interés innato por la música. A los 14 o 15 años ya tuve muy claro que quería dedicarme a esto. Fue entonces cuando empecé a desarrollar mi proyecto artístico hasta lo que soy hoy.

P: ¿Cómo es La Contradicció? ¿Crees que funcionará?

R: Intentamos plasmar el funk que hacen Charlie Puth o Dua Lipa. Es una sonoridad que, a nivel europeo, ya se habrá escuchado, pero al ser en catalán y no en inglés, tendrá un matiz distinto. Y esta canción habla de una relación amorosa millenial y trata de la contradicción del 'ahora quiero, ahora no' que tanto nos gusta y que mantiene viva la llama. Es una contradicción que nos gusta. Letra juguetona con un ritmo actual y una melodía anglosajona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ROGER ARGEMÍ / MAIFRÉN (@roger_argemi)

P: ¿Qué tiene que pasar para que Roger se quede satisfecho de su paso por el Liet?

R: Intentaré que la interpretación esté bien hecha. Me curraré también que, vocalmente, todo esté en su lugar y que el flow sea el adecuado, que el personaje esté metido dentro de la canción. Y luego, compartir la música con el resto de participantes para difundir el catalán por Europa, que es mi lengua y le tengo un cariño espectacular. Y si va bien y encima gano, pues ¡eso que nos llevamos todos!

P: ¿Cómo es de importante este tipo de festivales?

R: Mucho. En este mundo tan globalizado, reconocer las culturas que quizá no resaltan tanto a prima vista y dar visibilidad a la personalidad de los territorios siempre aporta y llena de cultura a las personas y las mentes.

P: ¿Qué propones a la música en catalán?

R: Aportar a la música catalana un sonido innovador, que beba de lo que suena internacionalmente. Estamos acostumbrados a escuchar Dua Lipa, Charlie Puth, The Weeknd o Justin Bieber, un funk y R&B que suena en la radio pero que en Cataluña no suena en catalán. En cierto modo, intentamos modernizar la música en catalán, actualizarla, aportar un sonido innovador y estar al tanto de lo que suena internacionalmente.

P: Lo que Darwin llamaba evolucionar...

R: Es lo que necesita el catalán, evolucionar, innovar. No solo en mi dirección con este pop más actual escuchando las últimas tendencias, sino buscando propuestas distintas y dejando de lado las etiquetas estilísticas. Se está abriendo hueco a grupos indies autoproducidos como Miquel o Socunbohemio. La lista editorial de Spotify está impulsando estas carreras artísticas y hay espacio para innovar, dejando de lado las etiquetas estilísticas, que la gente busque su circuito.

El catalán necesita evolucionar, innovar. No solo en mi dirección, sino buscando propuestas distintas y dejando de lado las etiquetas estilísticas.

P: Hay quien pueda discrepar, pero a la música catalana se la relaciona automáticamente con el estilo de una fiesta mayor, ¿no crees?

P: Es cierto que la gente, cuando escucha una guitarra y unas trompetas, lo sigue relacionando con la música en catalán todavía. Pero esto va a evolucionar porque la música nunca se detiene. Hay espacio para todo el mundo como para que no se relacione el catalán con solo un estilo en concreto.

P: ¿Y qué dificultades encuentras a lo que haces?

R: Son dos principalmente. Uno, que la gente está acostumbrada a escuchar este estilo solo en inglés, por lo que hay que cuidar mucho el lenguaje para que las canciones suenen natural. Y dos, encontrar los sonidos adecuados. Los productores de los hits internacionales están a primera línea, por lo que intentar calcar esos sonidos no es fácil. Se trata de conseguir la sonoridad sin que quede cutre.

P: ¿Es una desventaja para un artista cantar solo en catalán?

R: No lo creo. Si yo cantara solo en castellano, no podría cantar en el festival de lenguas minoritarias. Tampoco podría salir en la radio porque tendría más competencia y, por tanto, menos hueco. Lo suyo es encontrar tu camino.

P: ¿Y crees que cantar en catalán supone dirigirte solo al público catalán?

R: Es una buena pregunta. Tampoco lo creo. La música es subjetiva y mira lo que ha pasado con las Tanxugueiras, que cantando en gallego su canción del Benidorm Fest es una de las más escuchadas en España desde entonces. Cantando en catalán puedes llegar a conectar con gente que no lo entiende, pero costará más.

Si hay factores externos como una polémica que la haga popular, sí que tiene más números de que conecte, pero obviamente eso es más complicado con una canción que no entiendes en una primera escucha.

Cantar en catalán no es una desventaja. Si yo cantara solo en castellano, no podría cantar en el festival de lenguas minoritarias ni salir en la radio.

P: Ya que has mencionado al Benidorm Fest... ¿crees que el voto del jurado debe pesar tanto como para revertir la voluntad del público?

R: Es un tema muy complicado. Siempre habrá polémica, se haga lo que se haga. Eso también forma parte de Eurovisión y yo, que soy 'eurofan', me encantan los 'eurodramas'. Sí que me hubiese encantado que el 50 % del voto final estuviera en manos del público, pero eso no quita que respete la voluntad del jurado, que son unos profesionales.

P: Y salió Chanel...

R: Y voy con ella a por todas. Me parece una propuesta de 10 y su mensaje se va a entender muy bien en Europa. SloMo está hecha por un grupo de profesionales extraordinario Leroy Sánchez es uno de los mejores compositores que hay en España y puede ser un hit internacional. A nivel interpretativo, Chanel lo hace de maravilla y hay un equipo detrás que ha hecho un currazo espectacular.

P: Como muchos, ¿te quedas con la espinita de no ver a las Tanxugueiras o a Rigoberta Bandini?

R: Sí, pero yo miro el lado positivo. El Benidorm Fest ha sido un avance muy heavy para seleccionar las canciones de Eurovisión respecto a los años anteriores. Solo plantear un festival específico y la forma en que se ha hecho me hace pensar que los años que viene seguirán siendo una oportunidad para muchos más artistas. Ha abierto un camino que ojalá siga en desarrollo.

P: Hablando del gallego... Carolina Rubirosa también actuará en el Liet.

R: Estamos muy ilusionados por conocernos. El año pasado nos agregamos en las redes sociales y nos mandamos mensajes. Me encanta lo que hace, tiene una clase, un gusto y una elegancia espectacular.

Voy con Chanel a por todas. Me parece una propuesta de 10 y su mensaje se va a entender muy bien en Europa.

P: Me llama la atención que un artista que se identifique más como compositor y productor se suba a un escenario tan importante.

R: Hago de hombre orquesta. Me intento lanzar a la piscina siempre y abrirme puertas... nadie me las va a abrir por mí. Pero es cierto que soy bastante rata de laboratorio, me apasiona componer y producir, analizar, ver qué melodías pueden funcionar y escuchar siempre los éxitos y las tendencias cada viernes. Y me encantan los lanzamientos, lo que supone sacar una canción, todo lo que hay dentro de la industria. No es solo lo que se ve a simple vista, hay muchas piezas detrás muy importantes en un proyecto.

P: ¿Será diferente a otras actuaciones tuyas?