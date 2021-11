Roger Estruch, viudo y sin pensión: "Me la niegan porque éramos pareja de hecho"

Roger Estruch es viudo desde hace dos años. La vida le arrancó a su pareja sin previo aviso y también se llevó a la madre de una niña que entonces tenía 14 meses. A las pocas semanas, la Seguridad Social le dio un nuevo revés: no tenía derecho a la pensión de viudedad porque eran pareja de hecho y Roger había cobrado más que ella el año anterior.

" Reconocieron la pensión de orfandad de mi hija pero me denegaron la de viudedad . Llevábamos 20 años juntos y éramos pareja de hecho desde 2008", recuerda. Estruch no dio muchas vueltas al asunto: "En esos momentos tenía la cabeza nublada por la muerte de mi mujer y pensé que esta resolución aplica a todos los viudos y viudas", recuerda.

Meses más tarde descubrió que no era así: "Leí un reportaje sobre la Asociación Vida -que defiende a los viudos y viudas de parejas de hecho- y vi que había sido discriminado . Los viudos casados sí que cobran la pensión", añade.

El art. 221 de la Ley General de la Seguridad Social -que puede consultar aquí- establece que si fallece el miembro de la pareja de hecho que ingresó menos el año anterior, el sobreviviente no tiene derecho a pensión de viudedad por haber ganado más.

El Pacto de Toledo reconoció el derecho a la pensión de viudedad de las parejas de hecho con independencia de los ingresos . Pero el acuerdo aún no se ha trasladado a la legislación.

"El derecho siempre va por detrás de las costumbres sociales, es lógico, pero ahora debe actualizarse", continúa. "Ahora los jóvenes se van a vivir juntos y se casan si quieren. Ya existe el trámite para constituirnos como pareja de hecho y no queremos menos que los matrimonios , queremos lo mismo porque las circunstancias con las mismas", opina Estruch.

Exigen que se modifique el artículo nº2 de la Seguridad Social con carácter retroactivo. En su caso particular, también ha reclamado que su hija reciba la máxima pensión de orfandad para compensar que su padre no puede cobrar la viudedad por no estar casado.