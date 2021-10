El ruido de un gimnasio altera la vida de sus vecinos en Barcelona: "Vivimos encima de un infierno"

De hecho, él y su mujer —que han llamado a la policía 42 veces exactas y han constatado que los agentes "no pueden actuar"— han pedido ayuda psicológica por "la pérdida del sueño, el desorden, la inestabilidad y la ansiedad" que les produce. "Mi mujer lo lleva peor, pero no le han dado ni un solo calmante", lamenta. Pilar, su hija, de tres años, también acusa las graves molestias: "Nos pregunta qué son esos ruidos... y hay veces que llegamos a la puerta de casa y no quiere entrar por miedo".