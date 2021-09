Sánchez y Aragonès quitan presión a la mesa de diálogo: "Sin prisa, sin pausa y sin plazos"

De esta manera, la mesa de diálogo tendrá una segunda oportunidad (la primera fue en febrero de 2020) para encontrar una salida negociada, aunque momento el horizonte sigue siendo incierto. Los dos presidentes quieren ganar tiempo . Que la negociación no tenga plazos da a Aragonès cierto margen para intentar demostrar a los que se ponen que la mesa, defendida por su partido, puede ser útil.

La cuestión es si la CUP y JxCat también están dispuestas a esperar. El compromiso de ERC con la formación de Puigdemont y la CUP era dar al diálogo una oportunidad acotada a tan solo dos años y si "no hay plazos" esto puede no cumplirse. Por lo tanto, si el president no obtiene resultados, sus socios de Govern presionarán para que adopte la vía de la confrontación.