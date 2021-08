El 15% de los sanitarios del Hospital del Mar sufre trastornos mentales debido al "sobresfuerzo" de la pandemia

La pandemia ha golpeado a este colectivo que lleva luchando desde hace más de año y medio contra el coronavirus. Una situación que no mejora, y que, además, ha sufrido un retroceso debido a la intrusión de la variante Delta. Una quinta ola que ha llegado con el profesional sanitario "muy cansado" pero "con mucho espíritu de sacrificio ", puntualiza Víctor Pérez, director de la sección de psiquiatría del Hospital del Mar.

Para ello, desde el Hospital del Mar han puesto en marcha un programa bajo el nombre 'One to One', que trata de brindar atención a estos problemas y trastornos que presentan los profesionales sanitarios