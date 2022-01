Los sanitarios del hospital de Sant Boi protestan por la saturación por covid: "No aguantamos más"

Algunos trabajadores hablan en términos de "explotación" debido a la alta presión asistencial, a la ampliación del territorio que atiende el centro y a la falta de personal: "Estamos muy cansados, agotados, y esto va a peor porque no hay suplentes", resume una sanitaria. "Es inaguantable, no podemos más, estamos destrozados, a un nivel de presión que no podemos más", agrega otra profesional, con carteles que rezan "la vocación no justifica la explotación".