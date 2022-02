La sequía acaba con las reservas de agua potable en Guixers: "Esto no lo he visto en mis 79 años"

La ausencia de precipitaciones que ha levantado las alarmas en gran parte del país por la baja ocupación de los embalses ha dejado sin agua potable a Guixers. Las reservas de agua han caído al 44 % de media , una situación que no le es ajena a Cataluña, y los vecinos de algunos núcleos de este municipio leridano ya no pueden beber de sus grifos ni fuentes: el depósito que abastece la zona se ha quedado vacío.

Los acuíferos, secos, han dejado a Guixers en una situación "complicada", según resume su alcalde, Jordi Selga, acusando la falta de lluvia desde hace dos meses. Por el momento, suministran al pueblo agua corriente, aunque no potable, del depósito que utilizan los bomberos para la extinción de incendios.

Sin embargo "esta alternativa no durará mucho porque no se puede dejar sin agua" a los vecinos, reconoce Selga. Es por ello que trabajan para elaborar un plan director que prevea otras opciones, como trasladar agua del río con un camión cisterna, aunque esto no garantizaría las condiciones sanitarias.