Los serenos vuelven a patrullar las calles en Cornellà: “Velamos por la tranquilidad de los vecinos”

“Me siento insegura por la noche porque siempre tienes que estar alerta de camino a casa”, explica Karen, vecina de Cornellà, al sentirse desprotegida. “Cuando me siento así estoy siempre en línea con algún familiar. A veces pido que me acompañen, pero depende de las circunstancias me tengo que venir sola, ahí viene el miedo”.