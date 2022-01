Sergio, coleccionista de VHS: "He comprado cintas por un euro y ahora valen miles"

Sergio Colmenar es uno de ellos. Atesora 3.000 cintas VHS que, reconoce, no le caben todas en el piso de Barcelona donde vive: "Algunas siguen en casa de mis padres porque es imposible guardarlas juntas".

Precisamente ahí, en casa de sus padres, es donde empezó su pasión por el formato VHS. "Las primeras cintas que vi fueron las que tenía mi madre en un armario", un recuerdo en el que aparece 'Tiburón' , "esa carátula me daba mucho miedo", añade. Quién lo diría, ahora que su género favorito es el terror.

Ese factor nostálgico fue uno de los motivos por los que a día de hoy atesora hasta 3.000 ejemplares de un formato "socialmente obsoleto". Precisamente, es el hecho de tener algo "raro, escaso, único y que no se va a volver a repetir" lo que le impulsa a mantener lo que él define como "una gran colección de cromos que ocupa mucho espacio".

Este amante del cine lo tiene claro, "el VHS no volverá como sí lo ha hecho el vinilo". De hecho, admite que él mismo ve las películas en digital. "Las cintas VHS tienen mala calidad de imagen y el doblaje de la época no se puede quitar"; pero lo que llama la atención a los coleccionistas no es la calidad sino el objeto coleccionable, el afiche, el diseño de las carátulas y de las cajas.