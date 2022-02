Los sindicatos educativos irán a la huelga cinco días en marzo contra el avance del curso en Cataluña

"Ante la postura inamovible de no retirar la orden del calendario y ante la negativa de sentarse a negociar, convocamos de forma unitaria una huelga de cinco días el mes de marzo", han manifestado fuentes sindicales a las puertas de la conselleria, ocupada toda la noche por Ustec·Stes, CC.OO., Intersindical-CSC, Aspepc·Sps y UGT.

Todavía no han indicado las fechas exactas de la huelga, pero sí que han amenazado con repetirla en septiembre en caso de no conseguir su objetivo: "Si aún así, el conseller sigue con su actitud prepotente e inmovilista y continúa manteniendo el inicio del curso el 5 de septiembre, no comenzaremos el curso".