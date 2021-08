Sitges prohíbe los penes decorativos de una tienda de ‘pollofres’

“No hemos retirado la decoración de la fachada. De hecho me daban tres días para hacerlo, cuando es imposible”, defiende el dueño del negocio. “A no ser que un juez me diga que tengo que cambiar la decoración, no lo haré”, añade Jonathan. En el caso del propietario de cuatro locales repartidos por toda España, desde que abrió la tienda antes de la pandemia, afirma que una inspectora municipal le persigue con requerimientos técnicos que ha ido cumpliendo.