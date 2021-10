El Sónar se despide de una edición en Barcelona reivindicando el arte, la ciencia y la educación

Los participantes estuvieron expuestos a piezas musicales inéditas mientras respondían preguntas a lo largo de la sesión. “Que te pregunten sobre las canciones te hace fijarte mucho más. Me han preguntado si me gustaban, si he sentido placer o me he abstraído”, explica una de las asistentes sorprendida al desconocer qué ocurriría en la sesión.