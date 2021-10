La sumiller Meritxell Falgueras, harta del acoso en redes: "Callé por el qué dirán"

"Hubo una cuenta en Twitter que se llamaba 'wines and the pollas' que me perseguía sexualmente (...) no tenía ganas de luchar. Conseguí que la quitaran", recuerda. La pesadilla se trasladó a Facebook, en la que varios miembros la insultaron y Falgueras denuncia que "hubo comentarios y likes de gente del sector". La sumiller consiguió que la red social eliminara esos comentarios "pero, mi autoestima ¿qué?" explica y se reprocha que frente a estos ataques optó por "callar para no darle bombo y por el qué dirán".