Ali, el taxista agredido brutalmente en Barcelona tras un robo: "Me pegaron hasta dejarme inconsciente"

Las agresiones y robos a taxistas son cada vez más habituales en Barcelona . Los sindicatos empiezan a recomendar a sus empleados no trabajar en zonas como Ciutat Vella y el Raval por la noche, algo que no ocurría desde hace décadas en zonas como el Carmelo. A Ali un grupo de ocho jóvenes le propinaron una brutal paliza hasta dejarlo inconsciente tras defenderse de un robo . El taxista acabó en el hospital con la muñeca rota, varios traumatismos y operado de urgencia.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de octubre en la rambla Raval número 34 de la capital catalana. Todo empezó cuando Ali aparó el coche para ir a buscar comida. "Un grupo de ocho argelinos se acercaron a mi, uno de ellos me abrió la puerta derecha y me robó la cartera con la recaudación de todo el día. Una mujer que paseaba por la calle me avisó y empecé a perseguirle. De repente, los ocho jóvenes me me acorralaron y empezaron a pegarme patadas y puñetazos hasta que me tiraron al suelo inconsciente", explica Ali.