El temporal inunda el instituto y deja aislados a vecinos en Deltebre

"Tendré que salir volando o en barca" , ironiza uno de ellos desde la entrada de su casa: "Hace muchos años que pasa, esto se convierte en una balsa, tras una hora o dos lloviendo, ya se había inundando y ahora el agua tardará en irse", explica. De hecho, los vecinos lamentan verse sorprendidos por un nuevo temporal tras el de septiembre: "Es muy seguido, solo han pasado dos meses y 20 días y el otro ya nos hizo mucho daño", asegura una mujer, que celebra que no se hayan producido daños personales por el momento.

Por su parte, la dirección del instituto Sòl de Riu ha contactado con las familias para que recojan a sus hijos. "Como ha llovido mucho, no se puede dar clase y tenemos el sótano inundado" explica Xavi Rovira, secretario del centro, que no ha cerrado sus puertas para acoger a los menores que no pueden ser recogidos. "Yo tengo los niños allí, pero es imposible que vaya a recogerlos", lamenta una madre en medio de una calle anegada, y agrega: "Cuando haya un temporal así, deberían cancelar las clases antes".