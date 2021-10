La exportera diagnosticada de "conducta homosexual": "Soy más conocida ahora que por ganar tres mundiales"

Teresa Bernadas fue tachada de enferma por su homosexualidad en un centro de atención primaria de Vic

La exjugadora de Hockey denunció públicamente el diagnóstico para denunciar unos protocolos desfasados

La tricampeona mundial anima a denunciar a todas las personas que sufran una discriminación similar

La exportera de la selección española de Hockey, Teresa Bernadas, sabía que sería más popular por una denuncia homófoba que por ser tres veces campeona del mundo. Por eso, se lo pensó bien antes de salir al foco mediático. Hace unas semanas fue diagnosticada de "conducta homosexual de alto riesgo" en un centro de atención primaria de Vic. El caso no es aislado, hace pocas semanas una joven de Murcia fue tachada de enferma por su homosexualidad.

Esta es, según nos comenta la exdeportista de 27 años, la última entrevista que concede a la prensa. Después de que la Conselleria de Salut haya pedido disculpas e iniciado cambios en sus protocolos, Bernadas anima a denunciar a todas las personas que sufran una discriminación similar.

Pregunta: Empecemos por el principio. ¿Qué sucedió en su visita médica?

Respuesta: Pedí cita para una revisión ginecológica y como hacía tiempo que no iba me propusieron una analítica completa, mirarían enfermedades de transmisión sexual, VIH, todo. Me dijeron que la enfermera me llamaría un día para darme los resultados. Como no me llamó entré al portal del paciente y, para mi sorpresa, vi en el diagnóstico: conducta homosexual de alto riesgo.

P: ¿Decidió denunciarlo?

R: Al principio lo compartí con mi entorno más cercano. Alucinaron, dijeron que era discriminatorio y ahí quedó. Salió la denuncia de otra chica de Murcia y entonces pensé que igual había más casos. Me asesoré en un bufete especializado en cuestiones LGTBI y decidí denunciar. Lo hablé con mi familia más cercana, nunca he escondido mi homosexualidad pero denunciar públicamente significaba compartir mi intimidad. Tramitamos la denuncia administrativa porque la profesional que me atendió lo hizo estupendamente, el problema es que el sistema tiene un código que corresponde a "conducta homosexual de alto riesgo" como si fuese una enfermedad. También lo denuncié públicamente en Twitter.

P: ¿Le han pedido disculpas?

R: Sí, nos reunimos este lunes con la coordinadora de Centros de Atención Primaria, se disculparon y se han comprometido a cambiar el protocolo. Quiero que eliminen ese diagnóstico de mi historial médico. Es normal que en una consulta ginecológica se comenten esas cuestiones íntimas, pero no pueden diagnosticar la sexualidad como una enfermedad.

Los códigos actuales que usa el Ministerio de Sanidad están muy desactualizados. Los nuevos códigos eliminan la sexualidad como enfermedad vinculada al estilo de vida y lo dejan sólo en relaciones sexuales de alto riesgo por situaciones que pueden darse. Si hay una persona que escoge ese número es porque el sistema lo permite. No denuncio al profesional, que fue completamente inclusiva, sino el protocolo. Me sorprende que hasta ahora nadie se haya dado cuenta.

P. ¿Tenía reparos en compartir su orientación sexual?

R: Nunca he escondido mi sexualidad, pero una cosa es que la compartas con el entorno y otra públicamente. Fui portera de la selección pero no soy una persona mediática, de hecho ahora sale que tengo tres mundiales, antes nadie lo sabía.

P: ¿Ha recibido apoyo?

R: Sí, he recibido muchos mensajes de apoyo pero también hay muchos haters por las redes que se escudan en el anonimato. Gente que se cree con derecho de opinar sobre mi vida personal. Me daba miedo por mi entorno familiar y personal, que también ha recibido apoyo. He conseguido mi objetivo, que era visibilizar el problema y que se tomen cartas en el asunto. Creo que ya es hora de cerrar mi exposición mediática.

P: ¿Le han llegado casos similares de discriminación en la Administración?

R: La verdad es que no. Muchos compañeros del colectivo LGTBI me decían que a ellos no les salía nada en el diagnóstico. Entendemos que existe la opción de no poner nada, pero creemos que el servicio de atención integral va a recibir más denuncias por casos similares.

P: ¿Anima a denunciar casos similares?

Sí, porque al final son los medios que tenemos para exigir cambios a la Administración. Si lo hubiese publicado en Twitter pero no pongo la denuncia administrativa, habría obtenido una disculpa pero no los cambios que han empezado en los protocolos.

P: ¿El colectivo LGTBI+ sigue discriminado?

R: Sí y no sólo en la Administración Pública. Lo más preocupante es que las agresiones están creciendo y detrás hay un discurso de odio que los respalda y partidos que tienen derecho a valorar opciones sexuales. Esto no es tolerable.

P: ¿Ha sufrido discriminación como deportista?

R: No he vivido ningún caso de discriminación, pero sí situaciones curiosas. En los clubs hablaba de los contratos con mi pareja que es una chica y no están acostumbrados a negociar con mujeres. También, si viajaba con ella como acompañante la llamaban "mi amiga" y yo rectificaba y las decía que no, que era mi pareja, con quien vivo. Y los clubs rectificaban. Es más porque no están acostumbrados a estas situaciones.

P: ¿Existe homofobia en el deporte?

R: Mucha, sobre todo en el fútbol. Un jugador de la 'Premier' ha dicho que es gay desde el anonimato. Es normal que miembros del colectivo se escondan porque lo que implica salir, siendo alguien público, no es del todo bueno. Yo no era un personaje conocido y se me conoce más ahora por mi condición que por haber ganado tres mundiales. Es ahora cuando los medios lo recuerdan.

P: ¿Ha recibido muchos ataques?