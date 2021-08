Terrassa reorganizará la alcaldía después de que Ballart anuncie que su hijo padece leucemia

"Todos y todas tememos que la palabra cáncer pueda entrar en nuestras vidas. He estado junto a muchos familias, niñas y niños que han luchado y luchan contra esta mierda", explica en el comunicado. El alcalde ha agradecido “la humanidad” de los profesionales del Hospital Sant Joan de Déu y ha pedido disculpas “si los próximos meses no os atiendo ni respondo como lo he intentado hacer siempre”.