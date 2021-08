Toni Maneu, director de Salud Humana de Hipra: "Nuestra vacuna servirá de recordatorio e inmunizará a población no vacunada"

El fármaco de Hipra está basada en una plataforma de proteína recombinante, una tecnología ya usada en otras vacunas, potencialmente "segura y efectiva" según Maneu. El objetivo es que funcione como recordatorio en personas ya vacunadas y inmunice a poblaciones donde aún no ha llegado la vacunación. Planean fabricar hasta 900 dosis el año que viene.

P: ¿Cómo funciona la vacuna? R: Actualmente se comercializan dos tipos de vacunas, las de ARNm y adenovirus. La nuestra es una vacuna basada en una plataforma de proteína recombinante. No es una novedad en el ámbito de las vacunas de salud humana, ya existen otras. Lleva un poco más de tiempo su desarrollo, por eso nosotros y otras compañías estamos llegando en este momento.

P: Se entiende que no será una vacuna cara.

R: No puedo hablar de precios porque aún no lo sabemos. Lo que podemos anunciar es que será mucho más económica que las de ARNm porque el escalado en la producción es más sencilla y porque las condiciones logísticas son mucho más sencillas, de este modo se puede hacer más económico. El precio final está pendiente de decidir, una vez hablemos con la Comunidad Europea y tengamos las previsiones de distribución.