TV3 retira un fragmento de 'BricoHeroes' por humillar con un "comentario machista" a la reina Letizia

La televisión pública catalana, TV3, ha retirado este domingo un fragmento del programa 'BricoHeroes' por humillar con "comentarios machistas" a la reina Letizia y a las princesas Leonor y Sofía. En el gag retirado, el humorista Lluís Jutglar, alias Peyu, respondía a su compañero Jaír Domínguez que "me haría gracia que me la chupase Leticia Ortiz", seguido de "¡si me hubieras dicho la hija!... Una hija es excesivo", en alusión a las infantas, menores de edad.